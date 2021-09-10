Муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин рассорил поклонников очередной выходкой

Как пишет Politeka.net, на фан-страничке дочки Пугачевой и Галкина Лизы появилось видео, на котором Галкин примерял к своему лицу маски животных. В итоге Максиму попалась маска страуса, чему он был крайне удивлен.

«Ну уж нет.. А вы что думаете?», - подписали ролик авторы аккаунта.

В комментариях поклонники стали ссориться. Одним ролик показался смешным, а другие посчитали, что для взрослого мужчины такие шутки неприемлемы.

«Вроде взрослый уже мужик», «Ну, понятно, довели. Нужно выпить успокоительного или выйти на воздух. Крепись Максим!», «Макс развлекается», «В точку», «Уже не смешно…», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Галкин много времени уделяет своим социальным сетям, где публикует не только свои фото и видео, но также будни своих детей и звездной жены. Пародист старается быть активным на всех платформах, включая Тик Ток.

Напомним, что Галкин в одних трусах показал, как развлекается без жены, кадры: "Держись там!".

Как сообщала Politeka, Пугачева расцвела рядом с молодым мужем: «Красотка, черты лица изумительные».

Также Politeka писала, что Галкин показал, как жена проводит время с детьми пока он на работе: "Восхищаюсь".