Муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин рассорил поклонников очередной выходкой
Как пишет Politeka.net, на фан-страничке дочки Пугачевой и Галкина Лизы появилось видео, на котором Галкин примерял к своему лицу маски животных. В итоге Максиму попалась маска страуса, чему он был крайне удивлен.
«Ну уж нет.. А вы что думаете?», - подписали ролик авторы аккаунта.
В комментариях поклонники стали ссориться. Одним ролик показался смешным, а другие посчитали, что для взрослого мужчины такие шутки неприемлемы.
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«Вроде взрослый уже мужик», «Ну, понятно, довели. Нужно выпить успокоительного или выйти на воздух. Крепись Максим!», «Макс развлекается», «В точку», «Уже не смешно…», - пишут пользователи сети.
Отметим, что Галкин много времени уделяет своим социальным сетям, где публикует не только свои фото и видео, но также будни своих детей и звездной жены. Пародист старается быть активным на всех платформах, включая Тик Ток.
Напомним, что Галкин в одних трусах показал, как развлекается без жены, кадры: "Держись там!".
Как сообщала Politeka, Пугачева расцвела рядом с молодым мужем: «Красотка, черты лица изумительные».
Также Politeka писала, что Галкин показал, как жена проводит время с детьми пока он на работе: "Восхищаюсь".