Російська Примадонна Алла Пугачова захопила видом під час све5тского виходу разом з чоловіком Максимом Галкіним
Фото, яке викликало фурор, з'явилося на фан-сторінці в Інстаграм, передає Politeka.net.
Алла Пугачова відображена в світлій сукні з легкої тканини. А її чоловік - у чорному костюмі.
"Будь скільки можливо щирий, добрий і ласкавий до своїх домашніх: тоді всі неприємності з їх боку знищаться самі собою, тоді ти переможеш благим зле, якщо вони будуть мати на тебе зло і висловлювати його», - йдеться в пості.
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Відому пару засипали компліментами.
«Ну яка ж Алла красива і благородна жінка», «чудовапарочка, дві красотульки просто супер», «яка вона тут красива», «красива пара😍 просто захват», «красуня, риси обличчя дивовижні, і чоловік нічого так», «Який же він ...🔥 🙌пишається і любить цю жінку...очі і вираз обличчя не підробиш», - пишуть в коментарях.
Раніше Politeka писала, що чоловік Пугачової Галкін вразив виглядом у формі, відео: "Лейтенант! Та ще й без кільця".
Нагадаємо, що дочка Пугачової і Галкіна змусила тата вити, кадри сімейних забав:"східні казки".
A ще Politeka повідомляла, що Пугачову у вузьких брюках не впізнали на прогулянці з дітьми: "Мама хто у них і де вона?"