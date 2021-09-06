Російська Примадонна Алла Пугачова захопила видом під час све5тского виходу разом з чоловіком Максимом Галкіним

Фото, яке викликало фурор, з'явилося на фан-сторінці в Інстаграм, передає Politeka.net.

Алла Пугачова відображена в світлій сукні з легкої тканини. А її чоловік - у чорному костюмі.

"Будь скільки можливо щирий, добрий і ласкавий до своїх домашніх: тоді всі неприємності з їх боку знищаться самі собою, тоді ти переможеш благим зле, якщо вони будуть мати на тебе зло і висловлювати його», - йдеться в пості.

Відому пару засипали компліментами.

«Ну яка ж Алла красива і благородна жінка», «чудовапарочка, дві красотульки просто супер», «яка вона тут красива», «красива пара😍 просто захват», «красуня, риси обличчя дивовижні, і чоловік нічого так», «Який же він ...🔥 🙌пишається і любить цю жінку...очі і вираз обличчя не підробиш», - пишуть в коментарях.

Раніше Politeka писала, що чоловік Пугачової Галкін вразив виглядом у формі, відео: "Лейтенант! Та ще й без кільця".

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