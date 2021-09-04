Чоловік легендарної російської співачки Алли Пугачової Максим Галкін показав шанувальникам дозвілля дітей-двійнят

Як пише Politeka.net, відомий гуморист та пародист 45-річний Максим Галкін, який 10 років тому одружився із 72-річною російською співачкою Аллою Пугачовою, виховує двох дітей, яких парі народила сурогатна матір. Двійнята Ліза та Гаррі, які цього року пішли вже у другий клас, ростуть активними та життєрадісними дітьми.

У своєму Instagram Галкін часто ділиться з шанувальниками світлинами та відео з дітьми. Цього разу чоловік Пугачової показав, як співачка з Лізою та Гаррі була на рибалці.

За словами Галкіна, провести час разом Аллу Борисівну з дітьми запросила її старша дочка Крістіна Орбакайте з чоловіком Михайлом Земцовим та дочкою Клавою.

"Поки я знімав новий сезон "Краще Всіх!", Міша з Крістіною @orbakaite_k і Клавой покликали Аллу з Гаріком і Лізою на риболовлю. Всі були в захваті. Правда Ліза відразу виловила устрицю, а Гарику довго нічого не траплялося. Як було далі - в цьому відео 😊", - написав Галкін.

Шанувальникам сподобалася риболовля Лізи та Гаррі, вони написали багато коментірв.

"Чудові діти !!! Дуже поважаю Вас Максим і Аллу Борисівну за те, як Ви виховуєте, навчаєте, любите своїх дітей, а також дружите з ними! Дай Бог Вам всім здоров'я, щастя, міцних і довгих років життя! ❤️ Ліза і Гарік-красотуньки! 😍", " Як дітям треба мало для щастя !!! Молодці хлопці !!! Риболовля вдалася👏👏👏🙌🙌🙌", " Так приємно у таких знаменитих людей діти не розбещені. Завжди дивлюся ваші відео і радію і захоплююся вами! дуже 😎 ", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що Галкін в одних плавках показав, як розважається без Пугачової і дітей, з'явилося відео: "Тримайся там!".

Нагадаємо, що дочка Пугачової і Галкіна змусила тата вити, кадри сімейних забав: "Східні казки".

A ще Politeka повідомлялa, що чоловік Пугачової Галкін приголомшив моложавим видом на відпочинку без дружини: "Ангел засмаглий".