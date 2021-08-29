Чоловік російської співачки Алли Пугачової, шоумен і телеведучий Максим Галкін змусив говорити про себе, засвітившись на відпочинку

Як передає Politeka.net, 45-річний Галкін відправився відпочивати на море, де поєднує роботу і прекрасне проведення часу. В Instagram комік із задоволенням ділиться кадрами з моря. На свіжому фото він зняв себе крупним планом, вразивши моложавим видом.

"Це я ще на морі, а зараз я вже «краще за всіх» знімаю. Щербаков (с) - спасибі за слоган", - підписав фото артист.

У коментарях йому залишили масу приємних слів. Багатьох шанувальників вразив вигляд Галкіна, який на фото не виглядає і на 30 років.

"О, Боже! Це хто такий красивий?!", "Ви багато робите "краще за всіх", "У Вас на ділянці молодильні яблука ростуть?", "Молодий і красивий", "Ангел засмаглий", "Макс з кожним роком виглядає молодше і молодше!",- пишуть люди.

Нагадаємо, що Максим Галкін в надто короткому костюмі прикував погляди:"з вами не засумуєш".

Як повідомляла Politeka, Галкін показав улюблене заняття Лізи, фото: "що ми будемо робити?".

Також Politeka писала, що Галкін показав, як розважається на морі без Пугачової і дітей: «Нічого собі...».