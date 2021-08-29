Чоловік російської співачки Алли Пугачової, шоумен і телеведучий Максим Галкін змусив говорити про себе, засвітившись на відпочинку
Як передає Politeka.net, 45-річний Галкін відправився відпочивати на море, де поєднує роботу і прекрасне проведення часу. В Instagram комік із задоволенням ділиться кадрами з моря. На свіжому фото він зняв себе крупним планом, вразивши моложавим видом.
"Це я ще на морі, а зараз я вже «краще за всіх» знімаю. Щербаков (с) - спасибі за слоган", - підписав фото артист.
У коментарях йому залишили масу приємних слів. Багатьох шанувальників вразив вигляд Галкіна, який на фото не виглядає і на 30 років.
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"О, Боже! Це хто такий красивий?!", "Ви багато робите "краще за всіх", "У Вас на ділянці молодильні яблука ростуть?", "Молодий і красивий", "Ангел засмаглий", "Макс з кожним роком виглядає молодше і молодше!",- пишуть люди.
Нагадаємо, що Максим Галкін в надто короткому костюмі прикував погляди:"з вами не засумуєш".
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