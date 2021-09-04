Муж легендарной российской певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин показал поклонникам досуга детей-двойняшек

Как пишет Politeka.net, известный юморист и пародист 45-летний Максим Галкин, который 10 лет назад женился на 72-летней российской певицей Аллой Пугачевой, воспитывает двух детей, которых паре родила суррогатная мать. Двойняшки Лиза и Гарри, которые в этом году пошли уже во второй класс, растут активными и жизнерадостными детьми.

В своем Instagram Галкин часто делится с поклонниками фотографиями и видео с детьми. На этот раз муж Пугачевой показал, как певица с Лизой и Гарри была на рыбалке.

По словам Галкина, провести время вместе Аллу Борисовну с детьми пригласила ее старшая дочь Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавой.

"Пока я снимал новый сезон" Лучше всех!"Миша с Кристиной @orbakaite_k и Клавой позвали Аллу с Гариком и Лизой на рыбалку. Все были в восторге. Правда Лиза сразу выловила устрицу, а Гарику долго ничего не попадалось. Как было дальше - в этом видео 😊 ", - написал Галкин.

Поклонникам понравилась рыбалка Лизы и Гарри, они написали много комментариев.

"Чудесные дети !!! Очень уважаю Вас Максим и Аллу Борисовну за то, как Вы воспитываете, учите, любите своих детей, а также дружите с ними! Дай Бог Вам всем здоровья, счастья, крепких и долгих лет жизни! - Лиза и Гарик-красотуньки! 😍", " Как детям надо мало для счастья !!! Молодцы ребята !!! Рыбалка удалась 👏👏👏🙌🙌🙌 ","Так приятно у таких знаменитых людей дети не разбалованы. Всегда смотрю ваши видео и радуюсь и восхищаюсь вами! очень 😎 ",- написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Галкин в одних плавках показал, как развлекается без Пугачевой и детей, появилось видео: "держись там!".

Напомним, что дочь Пугачевой и Галкина заставила папу выть, кадры семейных забав: "Восточные сказки".

A еще Politeka сообщала, что муж Пугачевой Галкин ошеломил моложавым видом на отдыхе без жены: "Ангел загорелый".