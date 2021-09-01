Популярний гуморист Максим Галкін та співачка Алла Пугачова привели дітей-двійнят до школи

Як пише Politeka.net, у 2011 році 72-річна відома російська співачка Алла Пугачова одружилася з популярним гумористом і пародистом 45-річним Максимом Галкіним. Через два роки після весілля новостворена сім’я вирішила завести дітей. Галкін та Пугачова звернулися до сурогатної матері, яка народила парі двійнят – Лізу та Гаррі.

У своєму Instagram Максим Галкін часто публікує світлини з дітьми та розповідає про життя сім’ї. Цього разу гуморист опублікував відео зі першого вересня, куди вони прийшли разом із Аллою Пугачовою. Цьогоріч Ліза та Гаррі пішли у другий клас "Першої московської гімназії".

"День знань. З 1 вересня вас, дорогі друзі! Гарік з Лізою пішли в 2-ий клас", - написав Галкін.

Однак не обійшлося й без конфузів - в машині, у якійсь сімейство їхало на святкову лінійку, Галкін знімав відео та спілкувався з дітьми. Гуморист пожартував, що під школу вже встигли з’їхатися журналісти і "не можна спокійно піти в перший клас". Натомість Гаррі виправив тата та сказав, що вони з Лізою йдуть вже у другий клас.

"Ааа, ой! Вибачте!", - сказав Галкін.

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