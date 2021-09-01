Популярный юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева привели детей-двойняшек в школу

Как пишет Politeka.net, в 2011 году 72-летняя известная российская певица Алла Пугачева вступила в брак с популярным юмористом и пародистом 45-летним Максимом Галкиным. Через два года после свадьбы семья решила завести детей. Галкин и Пугачева обратились к суррогатной матери, которая родила паре двойняшек – Лизу и Гарри.

В своем Instagram Максим Галкин часто публикует снимки с детьми и рассказывает о жизни семьи. На этот раз юморист опубликовал видео с первого сентября, куда они пришли вместе с Аллой Пугачевой. В этом году Лиза и Гарри пошли во второй класс "Первой московской гимназии".

"День знаний. С 1 сентября вас, дорогие друзья! Гарик с Лизой пошли во 2-ой класс", - написал Галкин.

Однако не обошлось и без конфузов - в машине, в которой семейство ехало на праздничную линейку, Галкин снимал видео и общался с детьми. Юморист пошутил, что под школу уже успели съехаться журналисты и "нельзя спокойно пойти в первый класс". Вместо этого Гарри поправил папу и сказал, что они с Лизой идут уже во второй класс.

"Ааа, ой! Извините!",- сказал Галкин.

Ранее Politeka писала, что Пугачева на рыбалке засветила мешки под глазами и юного спутника: "Галкину замена растет".

Напомним, что муж Пугачевой Галкин поразил видом в форме, видео: "Лейтенант! Да еще и без кольца".

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