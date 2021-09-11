Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли впечатлила внешностью спустя 20 лет

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страничек звезды в Инстаграм решили вспомнить, как выглядела актриса в начале своей карьеры, когда только пробовала себя в роли модели, с ее фото в начале 2010-х. Поклонники подобрали схожие фото в шляпках. На первом звезда была совсем юной, а на втором красовалась уже уверенная в себе женщина-актриса.

«1991 или 2010?», подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях стали обсуждать возрастные изменения актрисы, но большинство поклонников пришли к выводу, что Джоли с годами не стала выглядеть хуже.

«Еще лучше», «Идеальна», «Безупречна», «Ты красивая девушка», «Все еще сладкая», «Великолепная женщина», «Прекрасная моя любовь, я люблю тебя», «Обе одинаково великолепны! Стареет невероятно!», «Доброе утро, Анджелина, как всегда красива, так идут годы, вы все еще дива», - пишут поклонники.

Напомним, что Джоли застала красоток-дочерей за любимым занятием: "Что за милота?".

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли с необычным макияжем удивила внешностью: "Столько процедур на лице".

Также Politeka писала, что Джоли показала, насколько красивой можно быть в расстегнутой рубашке: "А радости сколько".