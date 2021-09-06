На фан-сторінці всесвітньо відомої голлівудської актриси і режисера Анджеліни Джолі з'явилися стильні кадри

Популярна актриса раніше, до розлучення з Бредом Піттом, часто влаштовувала незабутні фотосесії і брала участь в зйомках культових фільмах. Зараз Джолі відступила від свого звичного способу життя в минулому.

Тепер зірка веде тихе життя і не дає інтерв'ю, дуже рідко знімається у фільмах і більше часу приділяє сім'ї. Шанувальники ж люблять згадувати, як раніше виглядала їх улюблена актриса, а також вихваляють її квітучий зовнішній вигляд.

Під одним з таких фото шанувальники були підкорені свіжим виглядом Джолі з нюдовим макіяжем і в білій сорочці.

Ось що пишуть фанати:

"Може бути красивою в будь-якому вигляді😍; тканина сорочки звичайна?; Через це люблю тебе більше. Просто подивіться на її зовнішність; Я бажаю вам всього найкращого; наша богиня🤗; в пошуках наступного пригоди😊; хороша картинка, а радості скільки👌; я без У ма від неї😂; чудово😍; раніше була щаслива».

Також на фан-акаунті опублікували архівний кадр знаменитості, піддавши його обробці, в результаті зовнішність зірки і зовсім здавалася лялькової.Джолі була в шкіряній сукні від Versace з глибоким вирізом, зачесавши волосся назад.

Раніше Politeka писала, що Анджеліна Джолі вразила ляльковою зовнішністю в шкіряному вбранні: фото.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі в наряді з відкритим верхом не посоромилася показати "багатства": "Без комплексів".

A ще Politeka повідомляла, що Джолі в шовковому топіку сколихнула заявою: "ви не зрозумієте...".