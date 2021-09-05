Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі показала улюблене заняття красунь-дочок

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі не так давно завела свій аккаунт в Instagram, причому раніше вона ніколи не вела сторінки в соціальних мережах. Там зірка вирішила не показувати звичні Селфі, зате вперше показала своїх двох старших дочок.

Зірка поділилася знімками дівчаток-16-річної Захари і 15-річної Шайло. На знімках обидві дівчинки позують з книгами в руках, показуючи свої улюблені історії.

"Кінець літнього читання. Це одні з улюблених книг в нашому домі. Хотілося б дізнатися, які у вас", - пише під постом Джолі.

Захара тримає в руках «самі блакитні очі» Тоні Моррісон, а Шайла вибрала "темну леді" письменника Акали.

Користувачі відразу відреагували:

"Які вони красиві; ви читали сім чоловіків Евелін Хьюго?; Я люблю тебе і твоїх дітей з Ірану; Люблю тебе і твою сім'ю❤; я люблю тебе, Анджеліна😍 що за милота; які вони красуні; кращий вигляд; Пурпурний колір від Еліс Уокер! ШЕДЕВР😍; Майстер і Маргарита-роман російського письменника Михайла Булгакова.; Furiously Happy від Дженні Лоусон-моя улюблениця 💜;

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