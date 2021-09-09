На фан-сторінці всесвітньо відомої голлівудської актриси і режисера Анджеліни Джолі з'явився інтригуючий кадр

До розлучення з Бредом Піттом, скандалів через опіки над дітьми і довгої відсутності на публіці Джолі виглядала зовсім інакше. Якщо зараз артистка приховує фігуру під мішкуватими сукнями і костюмами, то раніше вона робила акцент на фігурі кожен раз, коли виходила на червону доріжку.

Навіть під час інтерв'ю раніше Джолі блищала з яскравим макіяжем і часто робила прості зачіски, щоб не відволікати увагу від її улюблених образів.

Шанувальники знову вирішили згадати, як добре актриса виглядала кілька років тому, до того, як сильно схудла і почала вести закритий спосіб життя.

"Для мене цей світ прекрасний 🌝; в ній справжня жіноча енергія😉; якщо краса така ж кругла, як Анджеліна...; тільки краса на будь-який смак; стільки процедур на обличчі, очах, зубах ... красивих, але ненатуральних; мені здається Моніка була красивіше 😍; для мене ця жінка еталон краси; це була Знахідка❤ " - відповідають шанувальники в мережі.

Раніше квітучий вигляд Джолі також став приводом для заздрості, адже її чіткі лінії скул і підборіддя є прикладом для багатьох косметологів, а доглянута шкіра вважається прикладом для наслідування.

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