Известная артистка и экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева похвасталась стилем
Как передает Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной певицей. Она стала известна благодаря своему участию в группе "Время и Стекло". В 2020-ом году группа заявила о своём распаде, и после этого Надя Дорофеева успешно начала сольную карьеру. Девушка активно ведет социальные сети и показывает поклонникам моменты из жизни.
На этот раз артистка поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах певица в коротких белых шортиках показывает свои длинные ноги и в спортивной кофте. Также, свой образ Надя дополнила белыми кроссовками и длинными носками.
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Жду каждого", сообщила Надя Дорофеева.
Поклонники артистки оставили ей множество комментариев под фотографиями: "Надя, а что за стиль!!!!", "Выглядишь очень бодро и симпатично", "Ты наше солнышко", "Как всегда неотразима", "Такая красотка", "Надя - ты богиня", "Космос"
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