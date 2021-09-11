Украинская актриса Ирина Поплавская, которая стала новой звездой украинского телевидения, рассказала, на какие жертвы пошла ради роли в сериале

Как пишет Politeka.net, Ирина Поплавская сыграла украинскую версию Кати Пушкаревой в новом украинском сериале «Моя улюблена Страшко». Ради роли Поплавской пришлось серьезно изменить свою внешность. Кроме этого, девушка удалила все старые фото из социальных сетей. Теперь в ее Инстаграм только снимки из сериала.

На свежем снимке Ирина в образе «Страшко» позировала рядом с коллегой по съемкам.

«Обожаю первую фотку», - подписала снимки звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Индийский дуэт!», «Ахахах, вы прекрасны», «Шикарный тандем», «Как вы это снимали! Представить себе не могу! Наверное, смеху было, не один дубль сорвали», - пишут пользователи сети.

Ранее актриса рассказывала, что ради роли она перекрасила волосы, обрезала челку и вставила брекеты. Также Ирину попросили не ухаживать за бровями.

Напомним, что выяснились факты из жизни звезды "Моя улюблена Страшко".

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