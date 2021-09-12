Известная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала, как весело проводит время

Как пишет Politeka.net кадрами тусовки она поделилась у себя в Инстаграм.

Артистка пришла на день рождение к своему другу американскому кинопродюсеру Джеффу Боулеру и поздравила его.

На снимке Ольга и другие люди запечатлены в ресторане. Ольга слегка присела, чтобы сделать совместное фото с именинником. Ее обнял мужчина в белой рубашке.

«С Днем Рождения, @jeffbowler. Какая веселая ночь в ресторане», - написала подруга Джеймса Бонда.

Ольга Куреленко роддом из Бердянска. Ей 41 год. Широкую известность получила после выхода на экраны фильма об агенте 007, в котором сыграла девушку главного героя Джеймса Бонда. Теперь на счету красотки десятки ролей, она также успешная модель, которая часто украшает обложки глянцевых журналов.

Напомним, что Ольга Куриленко с босыми ногами поразила видом в эффектном комбинезоне.

Ранее Politeka писала, что Ольга Куриленко озадачила видом с чересчур ярким макияжем: фото со съемок.

A еще Politeka сообщала, что Ольга Куриленко распахнула рубашку, заворожив фигурой: "О, Боже…".