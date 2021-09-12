Оценили не все

Украинская певица Ани Лорак похвасталась аппетитными формами в откровенном наряде и нарвалась на критику

Как пишет Politeka.net, Ани Лорак уже давно выступает на сцене. Она не скрывает, что привыкла к вниманию фанатов. В свои 42 года певица может похвастаться моложавым видом, стройной фигурой и аппетитными формами.

С приходом осени Каролина (настоящее имя певицы) подготовила для своих поклонников кое-что интересное.

«Новые образы, новые мысли, новые смыслы…

Хочется поскорее поделиться с вами всем, что мы приготовили для этой осени. Ждать осталось недолго…», - написала певица.

На фото, которое артистка разместила у себя в Инстаграм, она продемонстрировала очередную порцию красоты и привлекательности.

Ани расстегнула белый пиджак и показала комплект, состоящий из шорт с высокой талией и топа, глубокое декольте которого продемонстрировал пышные «дыньки» певицы.

Высокий хвост, яркий макияж и массивные серьги довершили яркий образ Ани Лорак.

Поклонники восхитились этим нарядом, но не все. Некоторые сравнили шорты с трусами и назвали их ужасными.

"Каролиша",

"Блин, ну эти трусы, как у пупса😒",

"Да, ужасный образ ((( обожаю Каролину. Но эти шорты ужасные (((",

"На памперс похож",

"Костюм офигенный и фигура отпад) Мужчины настолько не придираются", - пишут в сети.

Напомним, что Ани Лорак уединилась с близким другом в студии: "Это настолько чудесно".

А еще Politeka сообщала, что Ани Лорак показала себя вблизи, впечатлив размером губ: «Бриллиант».

Также Politeka писала, что Ани Лорак открыто пофлиртовала с российским певцом на съемках: "Сколько между ними тепла".