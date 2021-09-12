Украинская певица Ани Лорак похвасталась аппетитными формами в откровенном наряде и нарвалась на критику
Как пишет Politeka.net, Ани Лорак уже давно выступает на сцене. Она не скрывает, что привыкла к вниманию фанатов. В свои 42 года певица может похвастаться моложавым видом, стройной фигурой и аппетитными формами.
С приходом осени Каролина (настоящее имя певицы) подготовила для своих поклонников кое-что интересное.
«Новые образы, новые мысли, новые смыслы…
Хочется поскорее поделиться с вами всем, что мы приготовили для этой осени. Ждать осталось недолго…», - написала певица.
На фото, которое артистка разместила у себя в Инстаграм, она продемонстрировала очередную порцию красоты и привлекательности.
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Ани расстегнула белый пиджак и показала комплект, состоящий из шорт с высокой талией и топа, глубокое декольте которого продемонстрировал пышные «дыньки» певицы.
Высокий хвост, яркий макияж и массивные серьги довершили яркий образ Ани Лорак.
Поклонники восхитились этим нарядом, но не все. Некоторые сравнили шорты с трусами и назвали их ужасными.
"Каролиша",
"Блин, ну эти трусы, как у пупса😒",
"Да, ужасный образ ((( обожаю Каролину. Но эти шорты ужасные (((",
"На памперс похож",
"Костюм офигенный и фигура отпад) Мужчины настолько не придираются", - пишут в сети.
Напомним, что Ани Лорак уединилась с близким другом в студии: "Это настолько чудесно".
А еще Politeka сообщала, что Ани Лорак показала себя вблизи, впечатлив размером губ: «Бриллиант».
Также Politeka писала, что Ани Лорак открыто пофлиртовала с российским певцом на съемках: "Сколько между ними тепла".