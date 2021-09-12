Известная певица Надя Дорофеева удивила лицом, показав свой прыщ

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая после распада группы "Время и Стекло" начала сольную карьеру, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда удивила новым фото, на котором показала свое неидеальной лицо. Оказалось, на щеке артистки выскочил прыщ.

На новой фотографии Надя позирует в уютной комнате, она положила руки на голову и демонстрирует всем яркую ленточку пластыря, которой заклеила свой прыщ. Перед камерой артистка появилась в стильной кофте оверсайз с мультяшным принтом, ее волосы слегка растрепаны, а рот открыт.

В подписи к фотографии Дорофеева написала: "А как вы боретесь с прыщами?". Поклонники тут же принялись комментировать фото звезды, делясь с ней своими рекомендациями.

Напомним, Дорофеева в микро-топе устроила танцы перед зеркалом: "Специально одеваюсь на тренировки так".

Как сообщала Politeka, Муж Дорофеевой Дантес поиздевался над Кошевым и Ткачом из "Квартал 95": "Я смотрю на вас...".

Также Politeka писала, что Дорофеева в купальнике похвасталась фигурой с выгодного ракурса: "Это фото заряжено на...".