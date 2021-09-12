Известная певица Надя Дорофеева удивила лицом, показав свой прыщ
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая после распада группы "Время и Стекло" начала сольную карьеру, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда удивила новым фото, на котором показала свое неидеальной лицо. Оказалось, на щеке артистки выскочил прыщ.
На новой фотографии Надя позирует в уютной комнате, она положила руки на голову и демонстрирует всем яркую ленточку пластыря, которой заклеила свой прыщ. Перед камерой артистка появилась в стильной кофте оверсайз с мультяшным принтом, ее волосы слегка растрепаны, а рот открыт.
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В подписи к фотографии Дорофеева написала: "А как вы боретесь с прыщами?". Поклонники тут же принялись комментировать фото звезды, делясь с ней своими рекомендациями.
Напомним, Дорофеева в микро-топе устроила танцы перед зеркалом: "Специально одеваюсь на тренировки так".
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