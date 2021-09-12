Известная украинская теннисистка Элина Свитолина с юмором встретила свой день рождения

Как пишет Politeka.net, 12 сентября именитой спортсменке исполнилось 27 лет. Красотка, которая увлекается съемкой видео для молодежной сети Тик Ток, решила посвятить ролик своему празднику. Она предстала на видео в шелковом халатике и начала танцевать. Внезапно в руках спортсменки появился тортик со свечкой. Свитолина задула его и в момент перевоплотилась в наряженную красотку.

Стоит отметить, что настроение у именинницы было отменное. Выглядела она счастливой. В комментариях спортсменке оставили массу поздравлений и теплых слов.

«Люблю тебя, Элина», «С днём рождения, Элина! Вы великолепная женщина и замечательный игрок», «Какая милая», «Зажигалочка», - пишут пользователи сети.

Как известно, недавно украинская звезда спорта вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. Пара встречалась с 2019 года.

Напомним, что Свитолина показала личные фото перед свадьбой: "Последний раз...".

Как сообщала Politeka, Свитолина козырнула фигуркой в купальнике: "Гаэль очень счастливый мужчина".

Также Politeka писала, что Свитолина в шелковом халатике рассказала о предстоящей свадьбе: "Невозможно насладиться…".