Відома українська тенісистка Еліна Світоліна вразила ідеальною фігурою
Як передає Politeka.net, знаменита спорстменка Еліна Світоліна станом на 2019-ий рік у рейтингу WTA займає п'яту позицію. Вона є володаркою двох титулок в категорії WTA, і також ще двох категорій ITF.
Цього разу дівчина показала фото в злитому купальнику з відкритою спиною, який відмінно підкреслював її ідеальну фігуру. Також тенісистка позувала на фото без макіяжу з розпущеним волоссям.
"Останній пост міс Світоліна" - повідомляє спорстменка в Instagram.
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Як відомо, скоро відбудеться її весілля з тенісистом Гаелем Монфісом.
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