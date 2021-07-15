Відома українська тенісистка Еліна Світоліна вразила ідеальною фігурою

Як передає Politeka.net, знаменита спорстменка Еліна Світоліна станом на 2019-ий рік у рейтингу WTA займає п'яту позицію. Вона є володаркою двох титулок в категорії WTA, і також ще двох категорій ITF.

Цього разу дівчина показала фото в злитому купальнику з відкритою спиною, який відмінно підкреслював її ідеальну фігуру. Також тенісистка позувала на фото без макіяжу з розпущеним волоссям.

"Останній пост міс Світоліна" - повідомляє спорстменка в Instagram.

Леся Нікітюк захоплено відреагувала на нове фото дівчини.

Як відомо, скоро відбудеться її весілля з тенісистом Гаелем Монфісом.

"Востаннє як моя наречена" - розповів у своєму Instagram Монфіс.

У відповідь Еліна отримала безліч компліментів: "така красива Еллі, я хочу сказати що щасливий за вас і Гаеля, бажаю вам щастя", "вітаємо місіс Монфіс", "Здорово! Будь щаслива і перемог на корті!", "Ти розбиваєш багато сердець, в тому числі моє".





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