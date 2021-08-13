Знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна показала себе на балконі в стильному купальнику

Як відомо, нещодавно спортсменка вийшла заміж за свого коханого - французького тенісиста Гаеля Монфіса. Зараз пара насолоджується сімейним життям, а Еліна продовжує радувати численних шанувальників свіжими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Як пише Politeka.net, у новому пості тенісистка показала, як проводить літній день вдома.

На фото Еліна позувала на балконі розкішного висотного будинку. З одягу на спортсменці був тільки чорний злитий купальник з модним принтом. Незважаючи на висоту, Світоліна сміливо сперлася на огорожу, стоячи до нього спиною, і закинула голову високо вгору. Таким чином, сонячні промені падали красуні прямо на обличчя.

"Завжди тримай голову у напрямку до сонця", - підписала фото Світоліна.

Її шанувальники тут же відреагували на публікацію.

"Яка красива", "як соняшник", "Гаель дуже щасливий чоловік", "така чудова", "Мама мія", "я став твоїм фанатом після перегляду Олімпіади", - пишуть люди в коментарях.

Нагадаємо, Світоліна показала відверті фото перед весіллям, вразивши Лесю Нікітюк.

Як повідомляла Politeka, Світоліна в яскравому купальнику блиснула фігурою на розкішному відпочинку в Монте-Карло.

Також Politeka писала, що Світоліна в шовковому халатику поділилася переживаннями в день весілля.