Знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна показала себе на балконі в стильному купальнику
Як відомо, нещодавно спортсменка вийшла заміж за свого коханого - французького тенісиста Гаеля Монфіса. Зараз пара насолоджується сімейним життям, а Еліна продовжує радувати численних шанувальників свіжими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Як пише Politeka.net, у новому пості тенісистка показала, як проводить літній день вдома.
На фото Еліна позувала на балконі розкішного висотного будинку. З одягу на спортсменці був тільки чорний злитий купальник з модним принтом. Незважаючи на висоту, Світоліна сміливо сперлася на огорожу, стоячи до нього спиною, і закинула голову високо вгору. Таким чином, сонячні промені падали красуні прямо на обличчя.
"Завжди тримай голову у напрямку до сонця", - підписала фото Світоліна.
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Її шанувальники тут же відреагували на публікацію.
"Яка красива", "як соняшник", "Гаель дуже щасливий чоловік", "така чудова", "Мама мія", "я став твоїм фанатом після перегляду Олімпіади", - пишуть люди в коментарях.
Нагадаємо, Світоліна показала відверті фото перед весіллям, вразивши Лесю Нікітюк.
Як повідомляла Politeka, Світоліна в яскравому купальнику блиснула фігурою на розкішному відпочинку в Монте-Карло.
Також Politeka писала, що Світоліна в шовковому халатику поділилася переживаннями в день весілля.