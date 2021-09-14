Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева отпраздновала свое 17-летие в кругу семьи
Вчера Моника Беллуччи и Венсан Кассель трогательно поздравляли свою старшую дочь с 17-летием. Поскольку девушка ведет закрытый образ жизни, кадры с празднования она решила не публиковать, тогда как ее близкие поспешили поделиться разными кадрами.
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Отец Девы также поздравил свою дочь с днем рождения, разместив в Сети архивное черно-белое фото, на котором именинница запечатлена, будучи совсем маленькой девочкой. А вот его вторая молодая жена опубликовала свежие кадры, написав, что любит ее.
Снимки тут же разлетелись по сети, на них счастливая Дева ела десерт и наслаждалась отдыхом в компаии близких.
Фанаты были в восторге от простого празднования:
«Цветовая гамма как всегда на высоте! Поздравляю. 😍; Привет 🎂💓; С наилучшими пожеланиями, малышка🎂; С наилучшими пожеланиями, дорогая ❤; С днем рождения, красивая девочка😍; будущая мамина замена; Принцесса! Вырастет шикарной женщиной; ей суждено быть моделью; счастливый день❤️».
Напомним, Моника Беллуччи и Венсан Кассель официально оформили брак в 99-м году. У пары появилась дочь Дева, которая пошла по стопам мамы, начав карьеру в модельном бизнесе.
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