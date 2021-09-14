Муж российской певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) впечатлил утренними забавами

Как пишет Politeka.net, Тарзан любит эпатировать публику, демонстрируя свое раскачанное тело. В этот раз он предстал перед камерой в одном полотенце, повязанном на бедрах. Тарзан заснял необычное упражнение, которое напоминало вакуум. В процессе артист смеялся, веселя поклонников.

«Изометрия - занятие для очень ленивых))), но - лучше чем ничего», - отметил Тарзан.

В комментариях ему оставили массу приятных слов.

«Изометрия? Это еще что такое? Эффективное? Ну, судя по твоему идеальному телу, надо брать на вооружение. Может по-соседски мастер класс?», «Молодец, Сереженька, спорт - это хорошо! Дай бог здоровья вам и вашей семье», «Роскошно! Такое тело создать и содержать могут позволить себе единицы! Достойно!», «Движение – жизнь», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Сергею Глушко уже исполнился 51 год. Для своего возраста мужчина находится в невероятной форме.

Напомним, что Тарзан в шортах показал, чем ежедневно покоряет свою звездную жену: «Дедуля уже».

Как сообщала Politeka, Тарзан похвастался своим талантом, вызвав восторг в сети: "Обожаю тебя, Глушко".

Также Politeka писала, что Тарзан после Наташи Королевой взялся за мужчин, новое увлечение: «Мой друг…».