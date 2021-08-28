Чоловік російської співачки Наташі Корольової Сергій Глушко (Тарзан)
Як пише Politeka.net, кадрами чоловік Корольової поділився на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися-проскролльте вниз).
Тарзан похвалився, як співає, пританцьовуючи. Він виступав на якомусь заході, вбравшись в білий костюм і капелюх.
Приетом публіка вже, схоже, була на веселощі, і влаштувала підтанцьовку.
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"Група Карман", - підписав кадрв Сергій Глушко.
Судячи з коментарів, кадри повеселили фоловерів артиста. У коментарях також запропонували свої варіанти назви для такого колективу.
"Реготати. Підтанцьовка класна", "підтанцьовка супер", "Гумористи", "Тарзанчик Клас", "група Кармен", "Прикольно, мужик сподобався який скакав", "Підтанцьомка вогонь", "обожнюю тебе, Глушко", "молодці", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, що Тарзан показав, на що надихнула його Наташа Корольова в сукні з розрізами до стегна: «Встаю...».
Ще Politeka писала, що Тарзан в одних шортах показав, чим щодня підкорює Наташу Королеву:»дідусь вже".
Також Politeka повідомляла, що Тарзан видав несподівану деталь зі своєї біографії: "чому це сталося...".