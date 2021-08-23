Чоловік російської співачки Наташі Корольової Сергій Глушко (Тарзан) показав свою нову роботу

Як пише Politeka.net, Сергій Глушко останнім часом серйозно захопився малюванням. Він вже хвалився в мережі своїми роботами, на яких він зобразив свою тещу, а також зоряну дружину. Тепер стриптизер перейшов на чоловіків, вирішивши намалювати відомого композитора Ігоря Крутого.

"Ділюся, други, насущним) відгуляли свято і можна повернутися до приємної роботи", - підписав відео Тарзан.

Він показав портрет Крутого, над яким зараз працює. Було видно, що Глушко сильно пишається своєю роботою.

"Невеликий робочий моментик. Маестро. Ігор Якович, мій друг. Робота в процесі, ще не закінчена", - зазначив Тарзан.

У коментарях йому залишили масу компліментів.

"Нереально", "Захоплення", "І іскорки в очах, і посмішка...як у вас все схоже! А Наташа у вас ну просто вогонь", "просто супер", "Серьога на фіг ти почав танцювати? Ти малюєш супер", "Сергійко, ви Художник, вам потрібна виставка ваших шедеврів. Мама Люда взагалі супер, Наталочка шедевр", - пишуть люди.

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