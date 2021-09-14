63-летняя американская актриса и певица Мадонна удивила внешностью на светском мероприятии
Как пишет Politeka.net, на днях в США состоялось ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея Met Gala. Это мероприятие отличается тем, что звезды приходят на него в максимально эпатажных костюмах, соревнуясь в оригинальности.
Мадонна, которая и в обычной жизни отличается эпатажностью, пришла на мероприятие в черном корсете, колготках в сеточку и необычной фате, которая держалась на повязке, обвязанной вокруг подбородка певицы. При этом лицо артистки выглядело максимально неестественно. Скрыть следы хирургического вмешательства у Мадонны не получилось.
На свежих фото она позировала со знаменитыми друзьями.
«Мой личный Met Gala», - подписала фото звезда.
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В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики.
«Не узнать, так сильно себя перекроила», «Ангел», «Очень смело», «Выглядишь молодо», «Такая красивая», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Мадонна наплевала на возраст, появившись на публике в прозрачном платье: «Тебе снова 30?».
Как сообщала Politeka, Мадонна удивила внешностью без морщин с большими губами: "Пытается быть молодой".
Также Politeka писала, что Мадонна с огромными губами ошеломила внешностью 20-летней девочки: «Что с лицом?».