63-летняя американская актриса и певица Мадонна удивила внешностью на светском мероприятии

Как пишет Politeka.net, на днях в США состоялось ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея Met Gala. Это мероприятие отличается тем, что звезды приходят на него в максимально эпатажных костюмах, соревнуясь в оригинальности.

Мадонна, которая и в обычной жизни отличается эпатажностью, пришла на мероприятие в черном корсете, колготках в сеточку и необычной фате, которая держалась на повязке, обвязанной вокруг подбородка певицы. При этом лицо артистки выглядело максимально неестественно. Скрыть следы хирургического вмешательства у Мадонны не получилось.

На свежих фото она позировала со знаменитыми друзьями.

«Мой личный Met Gala», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики.

«Не узнать, так сильно себя перекроила», «Ангел», «Очень смело», «Выглядишь молодо», «Такая красивая», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Мадонна наплевала на возраст, появившись на публике в прозрачном платье: «Тебе снова 30?».

Как сообщала Politeka, Мадонна удивила внешностью без морщин с большими губами: "Пытается быть молодой".

Также Politeka писала, что Мадонна с огромными губами ошеломила внешностью 20-летней девочки: «Что с лицом?».