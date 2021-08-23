63-річна американська співачка Мадонна зачарувала виглядом в пікантній сукні
Як пише Politeka.net, з самого початку своєї музичної кар'єри Мадонна є справжнім майстром епатажу. Вона любить пікантні костюми і регулярно влаштовує яскраві шоу. З віком бажання епатувати публіку нікуди не поділося, тому сьогодні артистка все частіше потрапляє в новини зі своїми витівками.
Цього разу зірка засвітилася в білій прозорій сукні, крізь яку просвічувалася чорна білизна. Образ артистка доповнила блакитним капелюхом. Варто відзначити, що макіяж і фільтри Instagram зробили співачку дуже молодою.
"Між 2 зірками", - підписала фото зірка.
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У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.
"Така красива", "Королева", "Богиня", "неймовірна жінка", "Так, моя прекрасна королева Мадонна, моя зірка. Люблю тебе до місяця і сонця", "Тобі знову 30?",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Мадонна з перекачаними губами приголомшила зовнішністю 20-річної дівчинки: "що з обличчям?".
Ще Politeka писала, що Мадонна спантеличила зовнішністю без зморшок і з великими губами:"намагається бути молодою".
Також Politeka повідомляла, що дочка Мадонни потрапила в скандал, проігнорувавши гігієну: «Фу, як негарно...».