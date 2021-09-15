Юной исполнительнице Софии Артеменко удалось поднять 99 судей на шоу "Співають всі"

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм проекта появился отрывок с выступления девочки. Она выбрала для кастинга песню Go-A «Шум», исполнив ее на свою манеру. По окончанию выступления за номер Софии отдали 99 голосов. Не оценил талант красотки только автор песен Андрей Осадчук.

«Воу! Это было что-то невероятное. Магическое выступление Софии Артеменко, которое заворожило звездную сотню», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях зрители стали обсуждать выступление девочки. Одним ее номер очень понравился, а других удивил восторг судей. В результате под видео начались ожесточенные дискуссии по поводу таланта Софии.

«Мурашки по коже», «Нет. У меня другие фавориты», «До мурашек», «Мне одному не понравилось?)Не встал бы)Лайк за выбор песни, но не ее исполнение)», «Вы смеётесь? Она же не попала в темп!?)», «Мне не понравилось. Все проплачено», - пишут пользователи сети.

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