Скандальна суддя шоу "Співають всі" і відома артистка Анастасія Приходько публічно висміяла екстравагантне вбрання Кім Кардашьян
Як передає Politeka.net, Анастасія Приходько є відомою українською артисткою. Нещодавно вона стала однією із зоряної сотні на телепроєкті "Співають всі". Там вона прославилася своєю скандальною поведінкою. Дівчина активно веде соціальні мережі, де ділиться моментами з життя.
Цього разу Анастасія Приходько опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку - американська зірка і модель Кім Кардашьян в екстравагантному вбранні. На ній чорні шкіряні лосини, ботфорди і пальто. Також, обличчя закрите тканинним аксесуром, на якому є блискавки в районі очей і рота.
Філіпа Кіркорова потрясла раптова смерть відомої співачки: "Цього не може бути"
"Холостяк" Заливако потрапив під гнів українців через нове фото з Богдан: "Чому ваша Аня постійно..."
Величезна змія в одеському трамваї ошелешила людей, фото: "повзала по спині"
Грози раптово атакують Україну, знизивши температуру: якої погоди чекати з понеділка
Суддя "Майстер Шеф" Мартиновська зізналася, кому віддала особливе місце у своєму серці: "Не той, про кого ви подумали..."
"Нова мода від Кім Кардашьян. Вже чекаю найближчу червону доріжку", - жартівливо підписала фото співачка.
Реакцій і коментарів під фото немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.
Раніше повідомлялося, Приходько показала рідкісні фото з чоловіком-красенем, якого довго приховувала: "Почалося все зі школи"
Також, Полякова потужно взяла в облогу Приходько на "Співають всі", вразивши інших зірок: "Поважайте чужу..."
Politeka розповідала, "Молодий Скрябін!": учасник Співають всі змусив Могилевську, Приходько, Матвієнко та інших аплодувати стоячи