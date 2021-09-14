Скандальна суддя шоу "Співають всі" і відома артистка Анастасія Приходько публічно висміяла екстравагантне вбрання Кім Кардашьян

Як передає Politeka.net, Анастасія Приходько є відомою українською артисткою. Нещодавно вона стала однією із зоряної сотні на телепроєкті "Співають всі". Там вона прославилася своєю скандальною поведінкою. Дівчина активно веде соціальні мережі, де ділиться моментами з життя.

Цього разу Анастасія Приходько опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку - американська зірка і модель Кім Кардашьян в екстравагантному вбранні. На ній чорні шкіряні лосини, ботфорди і пальто. Також, обличчя закрите тканинним аксесуром, на якому є блискавки в районі очей і рота.

"Нова мода від Кім Кардашьян. Вже чекаю найближчу червону доріжку", - жартівливо підписала фото співачка.

Реакцій і коментарів під фото немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

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