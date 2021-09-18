Победитель первого сезона шоу "Голос країни" Иван Ганзера рассказал, как живет после шоу и есть ли у него сейчас выступления

Как передает Politeka.net, Иван Ганзера является пукраинским певцом. Популярность ему принесла победа на первом сезоне шоу "Голос країни.

На этот раз певец дал интервью изданию "Перший житомирський", где рассказал о подробностях своей жизни спустя 10 лет.

У Ивана спросили, как шоу "Голос країни" помогло реализовать себя как артиста.

"Уже прошло 10 лет после победы в проекте. Теперь я точно понимаю, что "Голос" изменил мою жизнь полностью. Да, я подписал контракт с Universal Music. Но не сложилось, потому что они хотели, чтобы я делал то, что им нужно...Рад, что десять лет прошло, а я до сих пор в деле. Да, возможно, я не собираю стадионы, но многие мои коллеги-победителей различных проектов уже давно работают в супермаркетах.

Благодарен Богу, что я еще выступаю, пою. Очень радует, что в Украине есть люди, которые хотят меня услышать. Сто человек, двести - не имеет значения, где они живут, я приеду и подарю им свою песню, расскажу им историю своей жизни. ", - признался артист.

Он рассказал, что после победы на шоу его жизнь спокойная, однако он продолжал ездить на концерты.

"Сейчас стиль жизни спокойный. Несколько лет назад поехать на концерт, например, в Харьков, а на следующий день - во Львов, то была норма. Карантин тоже внес свои большие коррективы в жизнь музыкантов. Сначала воспринимался как отпуск...Хотелось петь вживую, были мысли сделать концерт для соседей, но так и не вздумал. Теперь немного концерты появляются", - рассказал Иван.

У Ивана есть жена - Ольга. Он познакомился с ней после победы на "Голосі країни", и уже около 9 лет они живут вместе.

"Оля была в зрительном зале. Продюсеры шоу решили показать видео на телевидении, где нас окружают фанаты, типа горят желанием с нами сфотографироваться.

Мы зашли в зал к зрителям. У меня было плохое настроение, но тут подошла Оля и попросила фото. Я не позволил и ушел. Тогда папа меня догнал и сказал: "Два раза по телевизору показали - и уже звезда? Сфотографируйся с девушкой! ". Я вернулся и сделал фото. Затем через год начали переписываться, она посылает фото и спрашивает, помню ли я ее? А я сказал - нет! Оля обиделась, а я долго уговаривал ее пойти со мной на свидание. В результате уже девять лет живем", - подчернул певец.

Иван планирует дописать собственную книгу про путь к мечте. По его мнению, это будет интересно тем людям, которые будут начинать свою сольную карьеру. Также он хочет написать песню, которая будет звучать в каждом доме.

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