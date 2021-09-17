Модель Даша Хлистун, которая вышла замуж и родила дочку бывшему «Холостяку» Максу Михайлюку, впечатлила пикантной съемкой
Как передает Politeka.net, в Инстаграм у Хлистун появились кадры с работы. После родов модель уже восстановила форму и вернулась к некоторым проектам. На свежих фото Хлистун предстала в кожаном боди и роскошных ботфортах, которые подчеркнули стройную фигурку модели. Особого шарма снимкам придал хищный взгляд молодой мамочки. Стоит отметить, что в пикантном наряде, с макияжем и высоким хвостом Даша очень преобразилась. Ее повседневные фото с мужем и ребенком очень отличаются от ее рабочего образа.
Модель не стала подписывать фото, оставив лишь смайл в виде паука. Зато поклонники в комментариях не скупились на комплименты.
«Это огонь», «Дашка огонь», «Офигенно, особенно огонек в глазах», «Нет слов», «Невероятно! Красивая очень», «Самая горячая мама на районе», «Багира», - пишут пользователи сети.
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Напомним, что Макс Михайлюк показал, как выглядит отпуск с женой: "Классные, без пафоса!".
Как сообщала Politeka, Даша Хлистун показала, какой была семь лет назад: архивные фото.
Также Politeka писала, что Даша Хлистун растрогала семейными кадрами на отдыхе за границей.