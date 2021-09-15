Герой 10 сезону шоу "Холостяк" Макс Михайлюк разом з дружиною, моделлю Дашею Хлистун і маленькою донькою відправився відпочивати за кордон
Як пише Politeka.net, в Instagram у Хлистун з'явилася добірка фотографій з відпочинку в Чорногорії. Даша без сорому позувала на фото без косметики, демонструючи натуральну красу. Парочка скрізь була зі своєю маленькою донькою, довівши, що відпочивати можна і з маленькою дитиною.
"Ми обов'язково повернемося в Чорногорію, наша перша міні подорож сім'єю", - підписала фото Хлистун.
У коментарях молодій родині залишили масу теплих відгуків.
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"Як приємно дивитися на дійсно щасливих людей, а не просто постановочне фото", "Крихітка просто татова копія", "Бачила вас в аеропорту, хотілося підійти сфоткатися, але розуміла, що ви втомлені, але по обличчях щасливі", "Які ви красиві", "молодці, щастя вам величезного", "які ж ви красиві і щасливі", "Булочка", - пишуть користувачі Мережі.
Додамо, що парочка дуже швидко стала сім'єю. Через місяць після початку відносин модель вже завагітніла від "Холостяка". Втім, довгий час зірки приховували своє цікаве положення.
Нагадаємо, що Михайлюк покинув Україну з дружиною і донькою:"Наша мама взяла...".
А ще Politeka писала, що Михайлюк показав, як виглядає відпустка з дружиною і дитиною: "Без пафосу!".
Також Politeka повідомляла, що Михайлюк зворушив кадрами з маленькою донькою:"Татова ніжність".