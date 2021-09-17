Відома модель Даша Хлистун показала свою першу зйомку і розповіла про початок кар'єри

Як повідомляє Politeka.net, відома українська модель і дружина "Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун часто радує шанувальників яскравими публікаціями з своєму Instagram. Так, цього разу красуня поділилася стильними кадрами зі своєї першої фотосесії для модного українського глянцю. На знімках дівчина ще зовсім юна, починаюча модель, але виглядає дуже ефектно.

Як видно на кольорових і чорно-білих знімках, в тій фотосесії Даша приміряла багато дивовижних образів, змінювала зачіски, укладання, макіяж і аксесуари. Дівчина виглядає зовсім юною і чарівною.

У підписі до фотографій Хлистун розповіла, що перша зйомка для журналу відбулася сім років тому, і тоді редактор пішла на великий ризик, розміщуючи в глянці знімки нікому не відомої починаючої моделі. "Як я була щаслива, коли вся команда потім не пошкодувала, і я не підвела. Через деякий час ми знову познімали, потім ще раз, і навіть обкладинку зробили. Але найперша фотосесія запам'яталася назавжди", - поділилася Даша.

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