Голливудская актриса Дженнифер Энистон, которая прославилась благодаря роли в сериале "Друзья", анонсировала выход нового сезона популярного сериала

Как передает Politeka.net, Энистон прославилась благодаря комедийным ролям, но недавно она взялась за серьезную драматическую роль в сериале «Утреннее шоу», где она играет в дуэте с Риз Уизерспун. Из-за карантина выход второго сезона сериала откладывали и вот наконец-то шоу выйдет в эфир.

В Инстаграм актриса сообщила радостную новость, опубликовав кадры со съемок сериала.

«Мы возвращаемся! Второй сезон «Утреннего шоу» уже здесь, и мы рады представить его вам. И да. Алекс заводит собаку. Но это только начало», - подписала фото актриса.

В комментариях поклонники пришли в восторг от новости.

«Я знаю, чем буду заниматься в эти выходные. Пожалуйста, не звоните в субботу», «Ой, я так чертовски взволнован!», «Вы мастер», «В этом эпизоде было абсолютно все. Все было идеально: постановка, эффекты, сценарий, сцены», «Джен, счастье видеть тебя на экране», - пишут пользователи сети.

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