Голлівудська актриса Дженніфер Еністон, яка прославилася завдяки ролі в серіалі "Друзі", з'явилася на обкладинці журналу
Як повідомляє Politeka.net, 52-річна актриса постала в білій сукні з пікантними розрізами до стегна. Красуня сіла на стілець, широко розставивши ноги. Засмаглі стрункі ніжки привернули погляди шанувальників. Образ актриси завершувала незвичайна прикраса на шиї.
"Я не могла б отримати більше задоволення, граючи в хаус і повертаючись у минуле з @emmasummerton. Спасибі, що завжди тримали цю дівчину в стилі", - підписала знімок зірка.
У коментарях Еністон залишили масу приємних слів. Шанувальники відзначили, що вона абсолютно не виглядає на свій вік.
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"Сліпуча краса", "Як завжди, прекрасна, дорога легенда", "виглядаєш дуже молодо", "Так чертовськи чудово!", "Ти ідеальна, моя королева", «Боже, ти чудова», "така красива історія", - пишуть користувачі Мережі.
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