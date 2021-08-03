Голлівудська актриса Дженніфер Еністон, яка прославилася завдяки ролі в серіалі "Друзі", з'явилася на обкладинці журналу

Як повідомляє Politeka.net, 52-річна актриса постала в білій сукні з пікантними розрізами до стегна. Красуня сіла на стілець, широко розставивши ноги. Засмаглі стрункі ніжки привернули погляди шанувальників. Образ актриси завершувала незвичайна прикраса на шиї.

"Я не могла б отримати більше задоволення, граючи в хаус і повертаючись у минуле з @emmasummerton. Спасибі, що завжди тримали цю дівчину в стилі", - підписала знімок зірка.

У коментарях Еністон залишили масу приємних слів. Шанувальники відзначили, що вона абсолютно не виглядає на свій вік.

"Сліпуча краса", "Як завжди, прекрасна, дорога легенда", "виглядаєш дуже молодо", "Так чертовськи чудово!", "Ти ідеальна, моя королева", «Боже, ти чудова», "така красива історія", - пишуть користувачі Мережі.

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