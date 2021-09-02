Голлівудська актриса Дженніфер Еністон, яка прославилася завдяки ролі в серіалі "Друзі", показала інтригуючі кадри з нової зйомки
52-річна відома актриса Дженніфер Еністон часто показує себе в нарядах від відомих дизайнерів, але навіть у звичайному одязі без прикрас артистка виглядає років на 20 молодше. Цього разу Дженніфер показала, що вона як і раніше у відмінній фізичній формі не тільки завдяки регулярним тренуванням.
Позуючи в чорній сукні спиною до об'єктиву, Еністом підкреслила, що гряде попереду щось цікаве і вона встигла взяти участь у черговій інтригуючій зйомці:
"Щось наближається 🤫 » - пише знаменитість під постом.
Галкін в одних плавках показав, як розважається без Пугачової і дітей, з'явилося відео: "Тримайся там!"
Пішов з життя автор світових хітів: "Його музика назавжди залишиться в пам'яті"
Життя відомої актриси обірвалося незабаром після відходу чоловіка: трагічні подробиці
Хіменес-Браво висловив все, що думає про шлюб з українкою: "Екторе, це була ода чи крик душі?"
Новий скандал гримить на "Співають всі", Тіна Кароль вирішила не мовчати: "Я можу вам допомогти..."
Шанувальники поспішили відповісти на пост знаменитості:
"Шикарна жінка💛; ми готові!!; Готово️️; складно чекати таку 😍 красиво😍; Боже мій, я люблю тебе; і буде здорово; будь щаслива, посміхайся, розслабляйся і думай про радість😍 😈; я так схвильований; захопила в полон; що за Краса».
Також раніше 52-річна актриса постала в білій сукні з пікантними розрізами до стегна. Засмаглі стрункі ніжки привернули погляди шанувальників.
"Я не могла б отримати більше задоволення, граючи в хаус і повертаючись у минуле з emmasummerton. Спасибі, що завжди тримали цю дівчину в стилі», - підписала знімок зірка.
Нагадаємо, що Дженніфер Еністон наробила шуму появою з бородатим красенем:»не можу дочекатися...".
Як повідомляла Politeka, Дженніфер Еністон без макіяжу показала обличчя крупним планом:»з роками тільки красивіше".
Також Politeka писала, що Дженніфер Еністон в обтягуючій спідниці змусила говорити про себе:»знову Рейчел...".