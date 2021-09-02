Голлівудська актриса Дженніфер Еністон, яка прославилася завдяки ролі в серіалі "Друзі", показала інтригуючі кадри з нової зйомки

52-річна відома актриса Дженніфер Еністон часто показує себе в нарядах від відомих дизайнерів, але навіть у звичайному одязі без прикрас артистка виглядає років на 20 молодше. Цього разу Дженніфер показала, що вона як і раніше у відмінній фізичній формі не тільки завдяки регулярним тренуванням.

Позуючи в чорній сукні спиною до об'єктиву, Еністом підкреслила, що гряде попереду щось цікаве і вона встигла взяти участь у черговій інтригуючій зйомці:

"Щось наближається 🤫 » - пише знаменитість під постом.

Шанувальники поспішили відповісти на пост знаменитості:

"Шикарна жінка💛; ми готові!!; Готово️️; складно чекати таку 😍 красиво😍; Боже мій, я люблю тебе; і буде здорово; будь щаслива, посміхайся, розслабляйся і думай про радість😍 😈; я так схвильований; захопила в полон; що за Краса».

Також раніше 52-річна актриса постала в білій сукні з пікантними розрізами до стегна. Засмаглі стрункі ніжки привернули погляди шанувальників.

"Я не могла б отримати більше задоволення, граючи в хаус і повертаючись у минуле з emmasummerton. Спасибі, що завжди тримали цю дівчину в стилі», - підписала знімок зірка.

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