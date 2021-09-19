Популярная украинская певица Даша Астафьева поделилась весьма интригующими кадрами из мужского журнала

Даша Астафьева взбудоражила Сеть новой съемкой. Как правило артистка пробует себя в самых разных образах и уже давно привыкла к экспериментам, поскольку принимает участие чуть ли не в каждой трендовой съемке. Нередко Астафьева берет участие в съемках для глянца, где выбирает самые смелые луки.

К примеру, недавно Даша показала кадры из фотосессии для мужского журнала - Астафьева снялась для нового номера Playboy, в котором она в качестве модели позволила одежде сползти чуть более, чем обычно, и засветила свои формы.

Черный боди, аккуратные аксессуары, привычная прическа и макияж привычно дополнили ее кокетливый образ. Причем Даша без смущения показала себя с разных сторон.

Напомни, Playboy в Украине также показал один кадр с Дашей Астафьевой в своем Instagram, и отметил, что модель снималась для них уже не первый раз.

Ранее Даша решила сопроводить кадры из отдыха интересной цитатой, которая запала ей в душу.

"Помоги мне запомнить дороги, ведущие к тебе, чтобы спустя жизнь прийти к тебе снова. Чтобы сказать, что я помню твои руки из прошлой жизни, смуглые, с длинными пальцами, на моих волосах их следы. Чтобы обнять тебя со спины, слушать море, которое невозможно забыть или вспомнить, – оно в нас. Чтобы попросить тебя всегда слушать сердце, а не разум или тех, кто вокруг. Только так мы сможем встретиться во всех жизнях, что нам предначертаны".

Напомним, Астафьева в цветочном купальнике показала необычный нежный образ.

Как сообщала Politeka, Астафьева в экстравагантном колье впечатлила новым образом.

Также Politeka писала, что Астафьева засветила красотку, которая заставляет ее визжать от удовольствия в постели.