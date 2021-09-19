Знаменитая украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар устроила насыщенную тренировку
Катерина уже не первый сезон является членом жюри танцевального шоу. Вместе с Владом Ямой звезда также нередко устраивает зажигательные тренировки и показывает, как веселится за кулисами.
В этот раз Кухар в золотом блестящем платье на тонких лямках и в танцевальных туфлях покрасовалась своими умениями вместе с двумя мужчинами. Причем двоим танцорам пришлось носить на руках балерину, исполняющую разные танцевальные элементы.
В конце для эффектного завершения танца Кухар также закружилась в руках Влада Ямы, посмеявшись в конце.
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Также ранее балерина опубликовала новый пост на своей странице в Инстаграм. В нем Кухар решила вспомнить, как чувствовала себя во время отдыха на экзотическом курорте.
«В первые прохладные вечера осени, всё сильнее скучаешь по горящим вдали закатам…», - написала балерина.
Она поделилась снимками, сделанными ранее. Судя по всему, это фото с ее путешествия с мужем на Мальдивы. На них Кухар позировала на атмосферной террасе, а за ее спиной открывался вид на океан, закат и джунгли.
Напомним, судья "Танців з зірками" Кухар поделилась своей драматической историей.
Как сообщала Politeka, муж Кухар из "Танців з зірками" раскрыл, как балует жену после двенадцати лет отношений.
Также Politeka писала, что над Кухар "поиздевались" из-за сюрприза с Ямой и Чмерковским на "Танцях з зірками".