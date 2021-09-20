Звезда «Дизель шоу», украинский актер Евгений Гашенко рассказал о своем лете

Как передает Politeka.net, на официальной странице «Дизель шоу» в Инстаграм опубликовали воспоминания артиста о теплой поре.

«Лето было рабочее. Я провел его на съемках 4-го сезона сериала «Папаньки» - были в загородном отеле, играли в гольф. Поскольку мы переехали в дом, то весной посадили первый собственный огород - две грядки 3 на 3», - поделился с поклонниками артист.

Гашенко отметил, что в этом году его удивил урожай кабачков, которым даже пришлось делиться.

«Не знали куда девать, поэтому начали раздавать друзьям. Хороший урожай огурцов. Часто бывали в лесу, ведь мы живем рядом, по вечерам катались на велосипедах», - добавил артист.

В комментариях артисту оставили несколько отзывов. Некоторые указали актеру на то, что такой урожай никуда не годится.

«Такой теплый рассказ, сразу видно, что вы простой человек», «Заведите свиней, такие кабачки только для них», «Как круто», «Ничего себе», - пишут пользователи сети.

Напомним, что звезда "Дизель шоу" решился на смену имиджа: "Придется делать маникюр".

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