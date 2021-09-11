Зірка "Дизель шоу", український актор і шоумен Євген Гашенко насмішив новим відео
Як пише Politeka.net, своїм новим відео для Тікток гуморист поділився ще й в Instagram. На кадрах Євген зобразив жінку за кермом, яка кудись дуже поспішає, при цьому не забуває і підспівувати грає музиці. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)
Відзначимо, що в ролику звучить музика, яку можна почути в програмі Катерини Осадчої «Світське життя». ДО РЕЧІ ім'я телеведучої Гашенко вказав хештегом у своєму пості.
Веселі кадри припали до душі користувачам мережі. Фоловери висловили своє захоплення артистом.
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"Прикольно", "це дуже смішно", "більше схоже на те коли з'їв не ті гриби😂 😂 😂", "класний актор", "ахахаха, Женя це вогонь🔥🔥🔥", - написали в коментарях.
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