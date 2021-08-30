Актори студії "Дизель шоу" порадували кумедними кадрами в мережі

Як пише Politeka.net, українське гумористичне шоу" Дизель шоу " вражає гумором та яскравими сценічними номерами. Актори на сцені перевтілюються в різних особистостей і приміряють на себе нові професії.

На сторінці шоу в Instagram з'явилися кадри з нового забавного номера.

Так, на кадрах Євген Гашенко постав у незвичайному амплуа. На сцені актор змінив професію і приміряв на себе роль майстра манікюру. При цьому йому зробили незвичайну зачіску, пофарбувавши частину волосся в сріблястий колір.

Гостями його салону стали актори Яна Глущенко та Єгор Крутоголов. Що незвично Гашенко доведеться робити манікюр не Яні, а Єгору.

"Євген Гашенко розширить немаленький список своїх сценічних професій і стане ще й майстром манікюру. Євгенію доведеться робити манікюр чоловікові!", - йдеться у підписі ккадрам.

У коментарях користувачі Мережі залишили чимало повідомлень. Багато з них відзначили, що з нетерпінням чекають нового номера акторів: "Чекаю", "Побільше нестандартних ситуацій. Шалено цікаво. Ви великі молодці", "Ви супер, і бажаю здоров'я і щастя і успіхів Дизель шоу".

Нагадаємо, Вікторія Булітко злила в Мережу "компромат" на колегу по Дизель Шоу.

Як повідомляла Politeka, зірка "Дизель шоу" Сергій Писаренко нарвався на критику через кадри з сином-підлітком.

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