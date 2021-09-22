Известный продюсер шоу «Танці з зірками», «Голос країни» и «Маскарад», Владимир Завадюк, показал, что ему оставил после себя Григорий Чапкис

В этом году ушел из жизни легендарный танцор и хореограф 91-летний Григорий Чапкис, пишет Politeka.net. Долгое время артист находился в жюри шоу "Танці з зірками".

Звезды проекта всегда выражают любовь и уважение к известному хореографу.

Роман Завадюк рассказал, что в пятом сезоне не только танцы, но и эфир посветят Чапкису.

В своем Инстаграм продюсер рассказал, что его растрогал один момент, связанный с хореографом. Оказывается, танцор оставил Роману особенный подарок и послание.

"Нашел в кабинете книгу, которую мне два года назад подарил @gregory_chapkis. Мокрые глаза. Он приказал мне быть счастливым... Для меня было честью работать с Григорием Николаевичем в одно время, в одном павильоне", - написал Завадюк.

Пост быстро собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Наш непревзойдённый Григорий Николаевич🙏🏻❤️", "Он всегда в наших сердцах!", "❤️ Легендарный был человек. Вечная память", "Вечная память 🙌", "Какие прекрасные слова от Легенды ❤️", "Моменты, когда ты даришь вдохновение и за которые я тебя очень уважаю", "До мурашек" , - написали пользователи сети.

Напомним, Григория Чапкиса "вернули" на паркет Танців з зірками с того света, появилось видео

Как сообщала Politeka, сын Чапкиса оставил послание после того, как его отца "оживили" на паркете "Танців з зірками"

Также Politeka писала, что Григория Чапкиса "вернули" на паркет Танців з зірками с того света, появилось видео



