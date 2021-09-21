В сети показали, как выглядит частный дом в селе Полтавской области, в котором жила до самой смерти мать известного украинского артиста Андрея Данилко

Недавно стало известно о большой потере в жизни Данилко. Выяснилось, что его мать, Светлана Волкова, ушла из жизни в возрасте 82 лет. Причем произошло это почти год назад, однако артист не рассказывал об этом общественности.

До самой смерти мать певца жила в селе Клименки, куда она переехала из Полтавы после того, как Данилко перебрался в Киев. Об этом рассказали журналисты «Новини.LIVE» (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Они также показали, как выглядел дом, в котором жила женщина.

Соседи вспоминают Светлану как доброго и гостеприимного человека. По их словам, женщина всегда уважала других.

Клименки – небольшое село, где сейчас осталось меньше сотни жителей. Известно, что Данилко не раз предлагал матери переехать поближе к нему, однако она каждый раз отказывалась. У самого артиста есть роскошная квартира на Крещатике и загородный дом.

Известно, что певец несколько раз бывал в доме матери еще при ее жизни. Сейчас за участком присматривает его сестра со своей дочерью.

Напомним, трагедия в семье Андрея Данилко, певец тяжело пережил утрату.

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