Российская певица Любовь Успенскаяпогостила у Насти Каменских и Потапа (Алексея Потапенко)
Известная своей поддержкой политики Путина и посещавшая оккупированный Крым Успенская сейчас проводит гастрольный тур в Украине. После одно из выступлений артистка отправилась в гости к Каменских и Потапу. Соответствующие кадры появились в Инстаграм.
Среди гостей также была мама Насти – Лидия Петровна, ее лучшая подруга, дизайнер Анна Андрийчук и другие.
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Гости пели песню «Ты же не забыл», которую исполняют Настя Каменских и Любовь Успенская. Автором композиции стал продюсер и рэпер, муж Каменских – Потап. Впервые песня прозвучала со сцены фестиваля «Жара» в Баку летом 2018 года.
Также присутствующие спели украинские песни «Червона рута», «Черемшина», «Пісня про рушник».
"Спасибо за гостеприимство", - подписаны кадры.
Отметим, несмотря на посещение Успенской аннексированного Россией Крыма никаких санкций и запретов относительно ее не вводилось.
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