Голливудская актриса и певица, 52-летняя Дженнифер Лопес с удовольствием демонстрирует модные образы на публике

Дженнифер Лопес в свои 52 года может устроить фактически любую съемку, которая привлечет внимание к ней. Ведь звезда все еще выглядит значительно моложе своих лет, что не может не удивлять.

На каждом публичном мероприятии Дженнифер появляется «при полном параде» - выбирает дизайнерские сумки, яркий макияж и трендовую одежду. На одном из таких фото Лопес подчеркнула лучшие стороны довольно лаконичным луком.

Тем не менее, аксессуары и распущенные локоны придали ей более кокетливый вид. Как известно, Дженнифер ходит не с такой прической, а ее волосы намного короче. Все дело в том, что обычно на публике она носит парики и часто их меняет.

Даже так в нюдовых тонах Лопес выглядела превосходно.

Отметим, часть пользователей Инстаграм отзываются весьма завистливо и насмешливо по поводу стройной фигуры Дженнифер. Некоторые подчеркивают, что выглядеть роскошно для певицы и публичной личности – это часть работы, поэтому с такими суммами, как получает Лопес за выступления, она может позволить себе днями и ночами быть в спортзале.

«Удивила бы, если бы не выглядела так; В сети есть и другие ее реалистичные фото и фигура/кожа совсем другая, чем постановочное фото для журнала; На фото очень похоже на пластику)); Конечно! Она из спорт зала не выходит 👏и не кушает разную х....нь; Липосакция сделала свое дело в том числе».

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