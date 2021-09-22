Звезда «Бумажного дома», испанская актриса Ициар Мартинес впечатлила свежей фотосессией
Как пишет Politeka.net, 47-летняя актриса прославилась на весь мир после того, как сыграла инспектора Ракель Мурильо в популярном сериале «Бумажный дом». Персонаж Мартинес так полюбился зрителям, что авторы сценария перевели ее на сторону грабителей. В команде Ракель получила прозвище «Лиссабон».
На свежих кадрах, которые актриса опубликовала у себя в Инстаграм, она предстала в очень дерзком рокерском образе. Звезда позировала в грубых ботинках и фатиновой юбке. Рядом с ней была маленькая собачка и шлем. Мартинес сидела на ступеньках и эффектно позировала на камеру.
«Фотосессия и интервью для Icruceros Digital Magazine», - подписала снимки актриса.
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В комментариях актрисе оставили массу приятных слов.
«Тебя невозможно не любить», «Как можно выдержать всю эту красоту? Это просто невозможно», «Какая милая», «Выглядишь очень молодо», «Богиня красоты», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Урсула Корберо в сапогах и без штанов очаровала дерзким образом: "Горячо".
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