Звезда «Бумажного дома», испанская актриса Ициар Мартинес впечатлила свежей фотосессией

Как пишет Politeka.net, 47-летняя актриса прославилась на весь мир после того, как сыграла инспектора Ракель Мурильо в популярном сериале «Бумажный дом». Персонаж Мартинес так полюбился зрителям, что авторы сценария перевели ее на сторону грабителей. В команде Ракель получила прозвище «Лиссабон».

На свежих кадрах, которые актриса опубликовала у себя в Инстаграм, она предстала в очень дерзком рокерском образе. Звезда позировала в грубых ботинках и фатиновой юбке. Рядом с ней была маленькая собачка и шлем. Мартинес сидела на ступеньках и эффектно позировала на камеру.

«Фотосессия и интервью для Icruceros Digital Magazine», - подписала снимки актриса.

В комментариях актрисе оставили массу приятных слов.

«Тебя невозможно не любить», «Как можно выдержать всю эту красоту? Это просто невозможно», «Какая милая», «Выглядишь очень молодо», «Богиня красоты», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Урсула Корберо в сапогах и без штанов очаровала дерзким образом: "Горячо".

Как сообщала Politeka, Мигель Эрран растрогал откровенным признанием: "Это дар".

Также Politeka писала, что Урсула Корберо и Мигель Эрран очаровали романтической фотосессией после премьеры «Бумажного дома»: «Пока смерть не разлучит нас…».