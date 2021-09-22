Известный украинский продюсер и рэпер, а также муж Насти Каменских Потап показал, как провел день со своими одногруппниками

Одним из самых известных проектов Алексея Потапенко (настоящее имя артиста) по праву считается группа MOZGI. Вместе с ее музыкантами Потап не только выступает на сцене, но проводит время и в обычной жизни. На этот раз они встретились для интервью. Об этом артист написал на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Потап вместе с Позитивом (Алексей Завгородний) и Дядей Вадей (Вадим Федоров) дали интервью журналисткам телеканала «СТБ», в котором рассказали о творчестве своей группы.

Потап поделился фото, на котором они позировали все вместе. При этом журналистки сидели на диванчике, а музыканты стояли за их спинами.

Судя по кадрам в Сториз Потапа, беседа получилась очень веселой. Так, на коротком видео можно было увидеть, как Позитив громко смеялся, сидя на диване и веселя окружающих.

Также в отрывке интервью можно было услышать, как Потап рассказывает о смене концепта группы MOZGI.

«За 7 лет эта группа претерпела изменения, очень много экспериментов делали…позволяли себе», - рассказал артист.

Его подписчики отреагировали на пост.

«Спасибо большое за интервью! Вы очень классные!», «Я никак не попаду в ряды известных личностей)) Хотя тоже очень талантливая», «Огонь», «Интересно», - пишут люди.

Напомним, муж Каменских Потап засветился в необычном для себя ярком образе.

Как сообщала Politeka, Потап пожаловался на Каменских, показав кадры с прогулки.

Также Politeka писала, что Позитив поведал об отношениях с экс-женой после развода и доминировании Потапа.