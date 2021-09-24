Ведущая программы ТСН Соломия Витвицкая ответила на хейт в свой адрес
Как сообщает Politeka.net, известная телеведущая, звезда телеканала "1+1" Соломия Витвицкая, показала, какие сообщения получает на своей странице в Инстаграм.
«Обожаю хейтеров. Это же надо так не смотреть и не любить, чтобы разыскать и писать о своей нелюбви», - отреагировала телезвезда на неприятную реплику в свой адрес.
Также она обратилась к фолловерам за советом, как реагировать в подобных ситуациях. В ответ она получила волну поддержки и комплиментов. Витвицкой советуют не обращать внимания на такие реплики, и никак на них не реагировать.
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Соломия прислушалась к советам и поблагодарила за поддержку.
«Огромное вам спасибо за столько теплых слов и такую мощную поддержку. Вы не даете расстраиваться и депрессировать», - поблагодарила поклонников Витвицкая.
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Как сообщала Politeka, Витвицкая откровенно рассказала, с кем из ведущих ТСН не общается.
Также Politeka писала, что звезда "1+1" Витвицкая, пережившая аварию, показала кадры нового ДТП