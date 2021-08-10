Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая рассказала поклонникам о смерти своего домашнего любимца

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram в рубрике "Вопрос-ответ" украинская ведущая программы "ТСН" рассказала поклонникам о смерти своего домашнего любимца – пса Мела.

"Мел давно бегает радугой)", - ответила Витвицкая на вопрос о том, с кем остался жить собака после развода с мужем.

Заметим, что Соломия Витвицкая не делилась подробностями личной жизни, поэтому новость о разводе с мужем Владом после 8 лет брака оказалась неожиданностью для всех. Витвицкая не охотно комментирует это событие, в интервью Кате Осадчей она сказала, что это было их совместное решение с Владом, однако иницатором разрыва стала все же Соломия. Также телеведущая сказала, что они не спорят по поводу раздела имущества и разошлись мирно.

Как известно, собаку завел бывший муж Соломии Витвицкой Влад еще до их знакомства. По породе Мел голдадор - так называют метисов лабрадора и голден ретривера. Витвицкая рассказала, что собака была очень жизнерадостной, любила новых людей, внимание и ласку.

Заметим, что в 2018 году в преддверии новогодних праздников ведущая ТСН Соломия Витвицкая вместе со своей собакой Мелом украсила обложку журнала "Зоодруг".

Напомним, что в июле этого года Соломия Витвицкая попала в ДТП на Рыбальской Набережные. Машина, в которой находилась телеведущая, влетела в самосвал. После ДТП Витвицкая и ее подруга попали в больницу, но, к счастью, все обошлось.

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