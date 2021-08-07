Ведуча ТСН на "1+1" Марічка Падалко подала хороший приклад
45-річна зірка телеекранів, яку українці пам'ятають ще з часів "Проспорту", опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, похвалившись підтягнутою фігуркою, передає Politeka.net.
Марічка, мама трьох дітей, крім роботи та сім'ї примудряється встигати займатися спортом, і не просто займатися - він є важливою частиною в її житті. Зовсім недавно вона брала участь в Одеському легкоатлетичному марафоні.
Однак, як і будь-якій іншій людині, іноді необхідний "чарівний пендель". Марічка розповіла, звідки черпає "натхнення".
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"Мамо, уяви собі свій настрій завтра о 12:00, якщо ти з'їздиш в парк на тренування! І уяви - якщо ні. Будеш зла", - так мене вчора мотивувала дочка, коли я їй сказала, що завтра сплю, тому що не в силах після ранкових ефірів встати о 7 ранку ще... Результат, як то кажуть, на обличчі😉", - поділилася ведуча.
Користувачі кинулися коментувати пост:
"Дитина просто сказала правду. А це завжди мотивація для хороших батьків, коли в родині всі один одного люблять😍 👏"
"Діти наші мотиватори! Розумниця Ваша доня Марічка! 👏👏🔥"
"Гарнюня спортивна"
"Вгадала ж дочка, настрій у мами чудовий! 😍"
"Хто б мене так витягнув. 😂"
"Вам 👏 ви теж мотивуєте нас своєю силою духу і зібраністю"
Нагадаємо, Падалко повідомила про поповнення і показала реакцію дочки: "знаменний день"
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