Ведуча ТСН на "1+1" Марічка Падалко подала хороший приклад

45-річна зірка телеекранів, яку українці пам'ятають ще з часів "Проспорту", опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, похвалившись підтягнутою фігуркою, передає Politeka.net.

Марічка, мама трьох дітей, крім роботи та сім'ї примудряється встигати займатися спортом, і не просто займатися - він є важливою частиною в її житті. Зовсім недавно вона брала участь в Одеському легкоатлетичному марафоні.

Однак, як і будь-якій іншій людині, іноді необхідний "чарівний пендель". Марічка розповіла, звідки черпає "натхнення".

"Мамо, уяви собі свій настрій завтра о 12:00, якщо ти з'їздиш в парк на тренування! І уяви - якщо ні. Будеш зла", - так мене вчора мотивувала дочка, коли я їй сказала, що завтра сплю, тому що не в силах після ранкових ефірів встати о 7 ранку ще... Результат, як то кажуть, на обличчі😉", - поділилася ведуча.

Користувачі кинулися коментувати пост:

"Дитина просто сказала правду. А це завжди мотивація для хороших батьків, коли в родині всі один одного люблять😍 👏"

"Діти наші мотиватори! Розумниця Ваша доня Марічка! 👏👏🔥"

"Гарнюня спортивна"

"Вгадала ж дочка, настрій у мами чудовий! 😍"

"Хто б мене так витягнув. 😂"

"Вам 👏 ви теж мотивуєте нас своєю силою духу і зібраністю"

Нагадаємо, Падалко повідомила про поповнення і показала реакцію дочки: "знаменний день"

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