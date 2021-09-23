Молдавский исполнитель и музыкант, бывший судья шоу «Голос страны» Дан Балан заинтриговал загадочным посланием
Как передает Politeka.net, в Инстаграм у артиста появилось черно-белое фото, которое привлекло внимание поклонников. На снимке Дан традиционно позировал в черном наряде с очень загадочным лицом.
«Можете забрать у меня все..кроме...», - подписал фото артист, приглашая тем самым поклонников продолжить его мысль.
Стоит отметить, что поклонники не скупились на комплименты, а также взялись угадывать, без чего не может обойтись Балан. Множество комментариев касались Тины Кароль, с которой артисту приписывали роман.
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«Чувствую, что что-то намечается )», «Кроме привычки говорить «skoro», «Тины Кароль», «Внутреннего ребёнка», «Кроме музыки», «Кроме коричневых ботинок», «Белой королевы», «Слишком красив», - пишут пользователи сети.
Добавим, что Дан Балан стал очень популярен в Украине после того, как два сезона был судьей популярного вокального шоу. В последнем сезоне его место занял Олег Винник.
Напомним, что Дана Балана поймала в объятия любимая блондинка: "Родные души".
Как сообщала Politeka, Дан Балан в компании молодой красотки впечатлил сменой стиля: "Учитель музыки".
Также Politeka писала, что Дан Балан зажег на свадьбе в Одессе: "Я перестаю дышать".