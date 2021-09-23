Фанати знайшли незвичайне фото молдавського мачо Дана Балана і показали в мережі

Як повідомляє Politeka.net, відомий молдавський виконавець Дан Балан зібрав величезний фан-клуб серед українських прихильниць, які тепер ретельно стежать за його життям. Нещодавно на одній з фан-сторінок в соцмережі Instagram опублікували кумедне фото артиста з маленькою прихильницею, на якому він позує в незвичайному образі.

Як видно, на фотографії Дан і мила дівчинка відображені десь в гримерці, мабуть, після виступу артиста. Перед камерою співак з'явився в дивному образі, який назвали "нарядом вчителя музики". На ньому все чорне - штани, широкий плащ і кумедна капелюх, а на очі модні темні окуляри. Артист обіймає дівчинку, дивиться в камеру і загадково посміхається.

У підписі до фотографії Балана написали: "Які милі". А користувачі тут же почали коментувати знімок, засинаючи кумира компліментами і жартуючи над його незвичайним стилем: "Дан тут таємничий маг і чарівник", "Данчик, я теж хочу поруч з тобою", "Дан в якомусь образі, в темних окулярах і в капелюсі", "Які симпатичні! Дан професор музики, дуже йде йому", "Яке миле і дуже зворушливе фото", "Учитель музики", "Яке миле фото!", "Кльове фото".

Нагадаємо, Дан Балан по повній відпалив на весіллі в Одесі і розговорився перед гостями: "Я перестаю дихати".

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